El fetiche de la Constitución

Lamentablemente la experiencia demuestra que la existencia de una Constitución, por más sabia que ésta fuera, no garantiza el desarrollo y bienestar de una sociedad ni la permanencia de la democracia. Es más, parecería que lograr el desarrollo y una genuina democracia está en inversa proporción al número de constituciones que tiene un país: cuantas menos constituciones más desarrollados y democráticos son y cuantas más constituciones menos desarrollados y democráticos. El ejemplo más ilustrativo es el de EEUU: desde que adoptó su Constitución en 1789 no la ha cambiado por otra, si bien la ha reformado. ¿Cuántas constituciones ha tenido Bolivia? ¿Cuántas constituciones han tenido otros países de la región?

A tal punto es cierto que una Constitución no es necesaria para lograr niveles de bienestar material altos y un Estado de derecho genuino, que dos de los países más emblemáticos en ese sentido, el Reino Unido e Israel, no tienen una Constitución.

Tristemente, ni la Constitución propuesta por Sánchez de Lozada ni ninguna otra pueden garantizar la libertad, la democracia y el bienestar material. La Constitución no es una intervención exógena divina, no puede recurrir a un poder más alto para hacerla cumplir. Tampoco puede por sí misma hacer cumplir sus preceptos. Si los gobernantes no están dispuestos a regirse por la Constitución, no hay Constitución posible que aguante.