El fracaso frente al contrabando

La ecuación es simple: perder-perder. En eso se resume la falta de lucha contra el contrabando en el país. No solo pierden los industriales y emprendedores, que tienen una competencia desleal que los ahoga; también pierde el Estado que deja de recibir impuestos por la importación legal de diversos productos. En síntesis, pierden todos los bolivianos porque se deteriora el empleo, se accede a productos de dudosa calidad y se carece de recursos económicos para áreas esenciales como la salud, la educación, las vías de comunicación, etc.

Quienes normalizan el problema y buscan justificarlo podrían argumentar que el contrabando ayuda a mantener bajo el nivel de inflación en Bolivia, pero no toman en cuenta que este problema tiene muy deteriorado el empleo formal, con gente que trabaja mucho para ganar unos centavos que son menos que el salario mínimo nacional. No consideran que la mercadería ilegal se comercializa en los mercados bolivianos sin ningún tipo de control; es así que se venden medicamentos, alimentos, bebidas, electrodomésticos, etc. sin ningún tipo de certeza respecto a su calidad. Queda a la deliberación individual o familiar si son dañinos para la salud pública, ya que la falta de fiscalización hace que el Estado se desentienda del problema.