El fuego desespera, arrasa viviendas y deja sin agua a pueblos indígenas

“El fuego llegó a Colorado y el viento lo aviva. Gabriela acaba de echar agua a su casa, un poquito, porque acá no hay agua. Ojalá Dios Quiera que no se queme. Miren... miren... pueden observar. Esa casita de ahí va a volar ahorita, ojalá no llegue a la casa de Jairo ni a las otras. No podemos hacer nada, no hay agua ni materiales”, dice una persona en un video que muestra el momento en el que fuego rodea peligrosamente a la comunidad Colorado del pueblo indígena Tsimane, en el departamento de Beni.