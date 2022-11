El fuego vuelve a azotar Otuquis y evalúan daños en El Fuerte

Otra emergencia que preocupa a las autoridades es la que afecta al Parque Noel Kempff Mercado, donde el fuego consumió más de 10.000 hectáreas. “Los incendios que más nos preocupan son los que se están dando en el Parque Nacional Otuquis y en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Este último se localiza en una zona de difícil acceso, no hemos podido llegar por vía terrestre ni por bote”, señaló Yovenka Rosado, responsable de la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, a tiempo de solicitar apoyo aéreo para su contención.

“Gran parte del fuego ha sido controlado y (El Fuerte) ya no corre peligro”, señaló la autoridad, al informar que este fin de semana se hicieron descargas de agua y se atacó desde el aire.

“El problema radica en que no podemos encontrar el mecanismo legal para sancionar de forma ejemplar. Si no hacemos un esfuerzo entre todos de sancionar, no va a ser fácil”, aseveró.