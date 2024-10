El fútbol y la política internacional

Jorge Lizárraga Torrico

Cómo no reconocer que el fútbol es el rey de los deportes, en todo el mundo se practica y en algunos países se juega mejor que en otros, pero todos paran el balón como si de estrellas se trataran, no obstante, no todos tienen el poder económico que solo algunos poseen, igual que en la política internacional ¿no?

Cómo no también referirme a que como en todo en esta vida, las expectativas políticas, ideológicas, religiosas, también se enfrentan en el ámbito deportivo y más en el fútbol, incluso cuando existen dos países conflictuados internacionalmente, la FIFA decide cambiar de contrincantes y por tal disminuir los efectos de dicho encuentro y/o en su caso cambian de sede principal “evitando sean locales o visitantes” o al final deciden que se juegue a puertas cerradas, ¿pero las NNUU qué hace cuando eso sucede entre Estados?.

Sin embargo, lo anterior, no solo vemos en la mayoría de las canchas de fútbol descontentos con sus propios jugadores, sino que muchas veces también advertimos signos de violencia entre los barrabravas, improperios contra jugadores extranjeros, reacciones antisemitas, raciales, denigratorios y hasta humillantes, aun así, que lindo es ese deporte, ¿verdad?

Es importante y curioso a la vez, describir que cuando se enfrentan algunas selecciones como Chile vs. Bolivia; Perú vs. Chile; Argentina vs. Chile; México vs. USA; Ecuador vs. Perú; Cuba vs. USA; Inglaterra vs. Francia; Serbia vs. Croacia, Bosnia, Eslovenia; Corea vs. Corea N.; India vs. Pakistán; Irán vs. USA; Israel vs. Irán; Rusia vs. Ucrania; Rusia vs. USA; etc. Son calificados estos encuentros de doble filo y muy peligrosos, principalmente por los hinchas fundamentalistas capaces de cualquier cosa.

No obstante, lo precedente, ahora resulta que también habrá que tener mucho cuidado de ahora en adelante incluso hablando de deporte y de fútbol en especial, de enfrentamientos deportivos cuyos contrincantes que antes no generaban tanta preocupación, ahora sí merecen la debida atención, un ejemplo es el partido de la quinta jornada de la Nations Legue entre Francia vs. Israel el próximo noviembre 2024, principalmente por las controvertidas, pero aún así acertadas declaraciones del presidente francés, país galo que como muchos sabemos, existe una alta tasa de musulmanes-franceses residentes, estantes o habitantes, sin desconocer que siempre este país, independientemente el partido de gobierno, estuvo en el afán y propósito de mantener la paz mundial y procurar dar soluciones pacíficas a conflictos entre Estados, pero ahora este impasse podría degenerar el ámbito de las relaciones internacionales, créanlo o no.

No debemos olvidar, que a la fecha existen en el mundo varios conflictos activos aunque no todos bélicos pero si confrontacionales, que ciertamente en un momento determinado generarán un nuevo orden mundial, si acaso llegara a mayores y donde los Estados deberán posicionarse en definitiva, entre los más destacados están: Venezuela y Guyana; Haití y República Dominicana; Israel y Palestina-Líbano e Irán; Rusia y Ucrania; Corea del Sur y Corea del Norte; China vs. Filipinas, India y Taiwán, sin olvidar los conflictos existentes en África y la insurrección existente en varios países por hegemonía de poder económico y político interno, etc.

A pesar de lo antes dicho, es interesante cómo el mundo de las relaciones internacionales y la política internacional a pesar de la cantidad de conflictos existentes hoy en día aun todos nos encontramos expectante respecto a lo que sucederá, y más aún tomándose en cuenta que poco a poco la generalidad humana está desencantada con sus gobiernos y políticos y por tal la relevancia poca que le dan a posibles conflictos, no es la que merece la atención debida, lo cual pudiera generar un shock social nunca antes visto si ocurriera algo inesperado prontamente y peor cuando los gobiernos progres no cumplen sus objetivos de gestión y en razón a ello los fascistas y/o libertarios creen tener la receta mágica del bienestar social, ¿lo creen?.

No es un dato menor las elecciones presidenciales de los EEUU en noviembre próximo, donde se encuentran dos personajes asimétricos ideológica como políticamente y cuyas prioridades son antagónicas en lo que a la política internacional se refiere; tenemos a un hombre ex presidente que pretende retornar a la oficina oval y a partir de ello hacer y deshacer a su antojo, pero en lo que a las relaciones internacionales se trata, muy identificado con la protección sionista, el odio o resentimiento al árabe y/o latino pero también decidido a dar fin al conflicto ruso-ucraniano, bajo la premisa “make USA great again” y por otro lado a una mujer que el único talón de Aquiles es su género y ello no por ella misma, si no que existen muchos países en especial los árabes que jamás podrán permitir que una mujer se encuentre por encima de ellos, le den la mano o peor un beso y por tal si llegara ser presidenta, nada raro que sucedan tragedias mundiales y por tal seguro será la receta peor que la enfermedad, principalmente en materia internacional si uno de estos dos, es elegido presidente del país más poderoso del mundo.