El gobernador suplente Mario Aguilera llega con auditoría y ajustes en el círculo de confianza de Camacho

Realizar una auditoría en el interior de la Gobernación de Santa Cruz es una de las primeras tareas que realizará el gobernador en suplencia, Mario Aguilera Cirbián. La autoridad departamental anunció esto en un primer contacto con los medios de prensa tras ser posesionado la tarde del viernes. Además, Aguilera deberá reestructurar el gobierno departamental ante la renuncia de los secretarios departamentales y personas de confianza del gobernador Luis Fernando Camacho, entre ellos el asesor de Gestión, Efraín Suárez.





“No pienso seguir los consejos de quienes asesoraron a nuestro gobernador hasta su detención. No pienso claudicar en la lucha por la libertad de nuestros presos políticos, no pienso ceder en la lucha por nuestra democracia y no voy a defraudar la lucha de nuestra autonomía, pero tampoco haré vista gorda a lo que pasa en la Gobernación. No pienso permitir que continúen los robos de computadoras con información de esta institución, esa información es clave al momento de hacer auditoría para reconducir lo que se deba reconducir”, dijo Aguilera.



El ahora gobernador en suplencia fue posesionado en el cargo en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz. En la misma no hubo discurso ni colocado de banda, el acto duró menos de 10 minutos.



Cuando Aguilera bajaba del hemiciclo hacia la sala de prensa de la Gobernación, un grupo de personas lo esperaba en la planta baja para darle aliento. “¡Gobernador, gobernador!”, “¡auditoría, auditoría!”, gritaban a viva voz.



Todo esto surge, luego que Camacho fuera capturado violentamente el 28 de diciembre de 2022, cuando las fuerzas militares y policiales intervinieron. Desde entonces, la primera autoridad de Santa Cruz gobernó desde prisión.



Esta figura fue rechazada por el MAS, que interpuso un recurso legal ante el Tribunal Constitucional que finalmente, justo al término de su mandato legal de seis años, falló en favor de la “suplencia legal” de Aguilera.



Tras varias apelaciones, una sala constitucional de Santa Cruz confirmó el fallo, pero con una conminatoria y un plazo que vencía el pasado viernes, 26 de enero. “Esto no es algo que haya buscado. Estoy cumpliendo una sentencia que yo no interpuse, dispuesta por un tribunal al que no elegí, revisada por un Tribunal Constitucional por el cual no voté”, expresó Aguilera ante este escenario.

También aseguró que buscará la forma de comunicarse con Camacho, quien se encuentra con detención preventiva en Chonchocoro. Recordó que, desde que la autoridad cruceña fuera detenida, ha intentado visitarlo tres veces, pero solamente llegó hasta la puerta del penal. “No logré conversar con él, ¿voluntad de quién? Eso habrá que preguntarles a sus asesores o a la administración de Régimen Penitenciario porque yo no tengo respuesta para esa consulta”, dijo.

El ahora exasesor de Gestión, Efraín Suárez, se refirió al anuncio de las auditorías y dijo que es lo mejor que puede hacer, porque se podrá mostrar la impecabilidad de la gestión, no de los funcionarios de la Gobernación, sino de Luis Fernando Camacho.



“El gobernador electo, ahora secuestrado en Chonchocoro por la lucha contra el fraude del 2019, no tiene ningún problema con las auditorías”, dijo Suárez y agregó que la gestión ha sido transparente y lo que pretende hacer Aguilera tiene que pasar por la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación.



Por su parte, la secretaria de la ALD y asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, tampoco puso reparos en el anuncio de Aguilera.

“A los que están pidiendo auditoría (ante los gritos de la gente) auditen mi vida, auditen mis finanzas, auditen mis bienes, auditen la realidad que uno vive día a día siendo honesta y consecuente con el pueblo de Santa Cruz. La dignidad no se negocia, estamos con la frente en alto y que entienda el pueblo cruceño que, pese a los ataques, la guerra sucia y a las acusaciones que no tienen ningún fundamento, estamos firmes defendiendo la autonomía porque es un hecho de que no se puede llegar a un cargo con amenazas, policías y fiscales de

por medio”, dijo la asambleísta.



Reestructuración

Tras el anuncio de la posesión de Aguilera, varios secretarios departamentales y asesores renunciaron a sus cargos. Sobre esta figura, el gobernador en suplencia respondió que “recién” se estaba enterando de la situación.

“Estas renuncias tienen que enmarcarse en los informes, en la entrega de sus oficinas y sus acciones durante el tiempo de gestión, entonces analizaremos cada una de ellas, si son irrevocables o son necesarias para pedirles que sigan trabajando con nosotros”, dijo.



Sobre las denuncias del presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, acerca de que gente de UCS entraría a trabajar a la Gobernación, Aguilera negó tal situación.



Por su lado, el alcalde y líder de esa sigla, Jhonny Fernández, también lo negó y señaló: “Los problemas de ellos me los quieren echar a mí. Yo estoy tranquilo y voy a trabajar con el gobernador (en suplencia) y con el Gobierno nacional, porque para eso me han elegido alcalde”.

Mario Aguilera: “Cumplo una sentencia que no interpuse”

Mario Aguilera Cirbián



El gobernador en suplencia, Mario Aguilera Cirbián, en su primer contacto con los medios de comunicación, tras asumir funciones aseguró que este cargo “no lo buscó” sino que está cumpliendo una sentencia que su persona no interpuso. También señaló que solamente permanecerá en este puesto mientras el gobernador electo continúe detenido en La Paz.

“El gobernador electo es Luis Fernando Camacho Vaca y yo haré todos los esfuerzos necesarios por conversar con él, para darle continuidad a una gestión que debe reconducirse en favor de los cruceños y bolivianos.



El señor gobernador electo se equivocó (al llamarlo traidor por asumir la suplencia), yo de traidor no tengo nada, ni de títere, ni de cobarde, ni de irresponsable. Voy a cumplir con las funciones que el cargo me demanda para las que él y yo asumimos compromiso con nuestro pueblo.



Su servidor, Mario Aguilera, elegido como vicegobernador, será gobernador en ejercicio entre tanto nuestro gobernador continúe detenido, como reza esta sentencia.



Hay que dejar claro, esto no es algo que yo haya buscado. ¡Estoy cumpliendo una sentencia que yo no interpuse!, dispuesta por un tribunal al que yo no elegí y revisada por un Tribunal Constitucional por el cual yo no voté, pero que no nos deja alternativa.



Hay una sentencia constitucional ante la cual solo tengo dos opciones: cumplir o ser detenido. Alguna opción que algún amanecido por ahí sugirió es que yo renuncie. Quiero decir que no pienso considerar esa alternativa. El camino de mi detención y el camino de mi renuncia llevan al mismo lugar: entregar la gobernación y la autonomía.



Lo lamentable, es que, en ese camino, habría defraudado la historia de la lucha cruceña como el primer vicegobernador electo que no cumplió su más importante función: sustituir al gobernador cuando así las causas establecidas lo requieran.



Señores, quiero ser claro: yo voy a cumplir, no pienso ser recordado como el vicegobernador preso o como el vicegobernador renunciado que no cumplió sus funciones y entregó la Gobernación y la autonomía. No pienso seguir los consejos de quienes asesoraron a nuestro gobernador hasta su detención.



No pienso claudicar en la lucha por la libertad de nuestros presos políticos, no pienso ceder en la lucha por nuestra democracia y no voy a defraudar la lucha de nuestra autonomía. Pero tampoco haré vista gorda a lo que pasa en la Gobernación. No pienso permitir robos de computadoras con información clave de esta institución”.



Luis Fernando Camacho: “La justicia masista impone a su gobernador”

Luis Fernando Camacho Vaca



El gobernador electo Luis Fernando Camacho Vaca en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Facebook se refirió a la posesión de Mario Aguilera y destacó el papel del presidente de la ALD, Zvonko Matkovic Ribera, y los asambleístas de Creemos porque “defendieron hasta el último momento el voto de los cruceños”.



"La justicia masista cumple su objetivo, impone a su gobernador, a pesar de la resistencia legal y valiente del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic y los asambleístas de Creemos, que defendieron hasta el último momento el voto de los cruceños.



Este proceso que empezamos junto al pueblo cruceño, cuando nos levantamos para defender la democracia del fraude masista, lo he entendido como un camino de sacrificio y fe. Por eso, ante el atropello y el abuso, estas palabras no son de desánimo ni de rencor, Dios sabe por qué ocurren las cosas y él es el único que, a su debido tiempo, pone a las cosas y a los hombres en su lugar.



A los asambleístas, a los diputados y senadores, a los militantes de Creemos y a todos los cruceños que nos dieron su voto, les envío mi mensaje de agradecimiento por su apoyo y les digo que el Gobierno Departamental que nuestro pueblo eligió ha sido sustituido hoy de manera ilegal y antidemocrática.

La nueva autoridad será la responsable de dar continuidad a las políticas que nuestro pueblo respaldó o de adaptarse a las presiones y exigencias del masismo que le facilitó su asunción al cargo.



Que no haya desesperanza, los cruceños tenemos una agenda histórica que cumplir, debemos seguir organizados porque quedan grandes tareas, la defensa de la tierra y el territorio de los avasallamientos, la defensa del agua, el desarrollo de las provincias y fundamentalmente la lucha por democracia y la libertad que debemos impulsar en unidad con todo el pueblo boliviano.

A los secretarios, directores y a todo el personal que trabajó en la adversidad y logró que la gestión 2023 sea la mejor de la historia, gracias por su compromiso y su responsabilidad.