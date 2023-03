El Gobierno ahora apela a las DEG y piden que levante castigo al dólar

Además, consideró: “Tenemos $us 800 millones” en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa “para hacer frente a cualquier tipo de contingencia” y se prevé el ingreso de nuevos recursos de proyectos estratégicos como el Mutún y la planta de biodiésel , al igual que de otros como los de la Planta de urea y de los contratos de gas.

El último dato oficial de las reservas proporcionado por el BCB data del 8 de febrero. El reporte detalla que las RIN se ubican en $us 3.538 millones, de las que $us 372 millones están en divisas y $us 538 millones en DEG. Según el informe de Fitch, las reservas de Bolivia están “agotadas”.