El Gobierno busca frenar con una ley la pérdida de dólares por la venta legal e ilegal del oro

ECONOMÍA

Productos no tradicionales desplazan a hidrocarburos y casi triplican en valor al gas

Hasta abril, según el INE, las exportaciones no tradicionales llegaron a los $us 2.145 millones, y representan el 50% del total de las ventas externas bolivianas. Mientras que las ventas de gas natural, a Brasil y Argentina, llegaron a $us 910,7 millones