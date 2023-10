El Gobierno considera que el PGE 2024 apuntalará un crecimiento económico superior al 3,5%

Por su parte, el analista económico Gonzalo Chávez recordó que el sector petrolero generaba ingresos por $us 5,400 millones en 2014 y en 2022 bajaron a $us 3.000 millones, mientras que las importaciones de combustibles se elevaron a $us 4.200 millones, generando un déficit comercial energético y no se han sustituido los ingresos para generar inversión pública. “De manera transparente, el ministro de Economía y su equipo, tienen que ir primero a explicar a la Asamblea (Legislativa) qué pasó con la plata del 2023, porque en el caso de la inversión pública, que es muy importante para el crecimiento, yo diría que se ejecutó menos de la mitad y es mucho más baja en las regiones, municipios y gobernaciones”, aseveró.