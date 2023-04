El Gobierno pausa norma sobre terrorismo; otra ley amenaza a la prensa

“(El proyecto 280) no se va a tratar mientras no se difunda. (El ministro Lima) nos dijo: ¿por qué no socializamos para que ustedes entiendan la verdad de los artículos? Y nosotros no nos hacemos ningún problema, pero la respuesta va a ser la misma y se va a rechazar hasta que no quede claro que la familia gremial o los comerciantes minoristas no están incluidos en esta ley y tampoco sean perseguidos ni decomisadas sus mercaderías”, develó el dirigente Mancilla en una conversación telefónica con EL DEBER.