El Gobierno plantea un alza salarial del 1,5%, la mitad de la inflación registrada en 2022

“No es correcto que la negociación salarial se haga entre el Gobierno y la COB y no participe el empresariado privado. Por otro lado, la COB no representa a todos los trabajadores de Bolivia y el Gobierno no puede negociar porque tiene un serio conflicto de intereses. Negocia porcentajes de aumento salarial que debe cumplir el sector privado, pero en el sector público (este incremento) no se aplica del todo. No debería haber incremento salarial porque la economía todavía es muy débil y está muy endeble por lo que está sucediendo”, afirmó Dunn.