El Gobierno recortó el 25% del cupo de harina de soya, según pecuarios

Omar Castro explicó que la harina de soya es un producto regulado, pero no subvencionado y que para asignarles un cupo, incluso interviene el Senasag, que certifica la capacidad de las granjas. “Esto no es de ahora y el Gobierno no nos puede dar una explicación que nos deje satisfechos (...). Hemos cursado cartas al viceministro (de Industrialización) Luis Siles, al ministro (de Desarrollo Productivo) Néstor Huanca. Se lavan las manos porque según ellos, regularnos es correcto para que no desviemos la producción”, aseveró.