El Gobierno se abre a inversores extranjeros para reactivar la minería

Giro en la política minera del país. El anuncio de un megayacimiento de plata en potosí y el acuerdo para extraer oro en la Villa Imperial son una muestra de que el Gobierno busca captar inversores extranjeros para reactivar la minería.

La política minera del Gobierno del MAS determinó que toda posible inversión en la extracción de los minerales era potestad exclusiva de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), no había lugar para los inversores privados, menos para los extranjeros.

Estas situación generó un ‘congelamiento’ en las inversiones, que de acuerdo con el experto en temas mineros, Oscar Vargas, en 16 años Comibol destinó recursos por no más de $us 100 millones, una cifra irrisoria si se la compara con Perú que anualmente genera inversiones por $us 6.000 millones, observó Vargas.

El analista remarcó que ante esta situación el Gobierno esta dando muestras de una apertura gradual. Una de ellas es la alianza entre Comibol y la empresa minera Alcira S.A, subsidiaria de New Pacific Metals Corp, para llevar adelante el proyecto minero Sol de Plata, aquel que despierta ilusiones debido a los anuncios de se habría hallado un magayacimiento de plata con uno 14 años de vida productiva.

La otra muestra es el acuerdo entre Comibol y la empresa Phoenix Mining S.A., para la extracción de oro en el norte potosino, en el cual el firma extranjera realizará una inversión de alrededor de $us 200 millones.

“Ante el declive de los hidrocarburos, el Gobierno de manera más firme gira su mirada hacia la minería y busca socios que tengan la posibilidad de realizar importantes inversiones. En 2023 se verán estas alianzas Público-Privadas que son muy necesarias”, sostuvo Vargas.

Héctor Córdova, analista en temas mineros, remarcó que la inversión en minería ha sufrido altibajos. En 2020 el Estado invirtió $us 56 millones y nada del sector privado; el 2021, el Estado subió a $us 178 millones y el sector privado a $us 296 millones.

“Éste fue el mejor de los últimos 12 años. La inversión en exploración más importante fue la de New Pacific ($us 56 millones)”, precisó Córdova.

Sobre el anuncio de la mina Alcira, el experto señaló que el haber cuantificado sus reservas estas muestran grandes perspectivas de atraer capital de inversión para explotarlo, a tiempo de remarcar que se requiere más de $us 300 millones para extraer la riqueza de ese depósito.

Sobre la salida de Sumitomo, de la mina San Cristóbal, Córdova puntualizó que con esto se cierra la salida de las mineras más grandes de Bolivia y según su criterio en principio eso puede proyectar una imagen negativa del país para atraer inversiones serias y de empresas reconocidas. Sin embargo, hizo notar que todas las grandes empresas que salieron fueron sustituidas por compañías más pequeñas que están dispuestas a correr riesgos.

“Normalmente estas empresas pequeñas no tienen plantas de procesamiento en el extranjero y eso se podría aprovechar para instalar en Bolivia esas plantas para que den mayor beneficio al país”, dijo Córdova.

Desempeño de la minería

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la exportación de minerales hasta noviembre de 2022 fue de $us 6.073 millones, mientras que en 2021 se cerró en $us 5.908 millones. Debido a los buenos precios internacionales el valor de las exportaciones desde hace años tiene una tendencia al alza.

En cuanto a los principales minerales que nuestro país exporta, el oro con $us 2.740 millones ocupa el primer lugar, le sigue el zinc con $us 1.670 millones, la plata con un valor de $us 795 millones, el estaño con $us 481 millones y el plomo con $us 178 millones.