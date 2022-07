El Gobierno usa fallo judicial para evitar los dos tercios, dicen analistas

La Resolución 178/2022 emitida el 14 de julio por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, acerca de la acción de cumplimiento formulada por el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos afín al MAS, Edgar Limachi, contra el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, establece que no le corresponde “entrometerse, pero sí exhortar” al titular del Legislativo que la Asamblea elija al defensor del pueblo.

Con esto, el ministro de Justicia, Iván Lima, interpretó que “debe quedar claro en una democracia es que cuando la Asamblea no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado” .

Si la Asamblea, según Lima, no toma la decisión y el mandato que le otorga la CPE de elegir, tendrá que ser otro órgano del Estado el que tome medidas de emergencia que ya se han dado en el país. “Lo que no puede pasar es que el Estado deje de funcionar porque exista un capricho de una clase política que no toma responsablemente su atribución de ser oposición en el país”.