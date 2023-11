“El huevo de la serpiente”

El título que encabeza esta nota es muy conocido desde hace décadas y significa, en líneas generales, que al mal no hay que dejarlo crecer en un país, que se lo debe eliminar antes de que sea peligroso. En Bolivia no liquidamos en sus inicios al “huevo de la serpiente”, se lo dejó desarrollar, surgir como figura política, ofrecerle todas las garantías que otorga la Constitución, y en cuanto mostró los colmillos ya era demasiado tarde, mordió con todo su veneno acumulado.

Hoy Bolivia sufre todas las consecuencias de lo que fue el gobierno de Evo Morales. Ha quedado empobrecida económica, política y moralmente. Morales no esperaba ganar el poder el 2005, no creía que se lo dieran si ganaba. Y cuando triunfó no supo qué hacer y debió echar mano de las personas que le eran más próximas y que no eran, justamente, ni las más experimentadas en cuestiones de Estado, ni las más probas.