El humo del desarrollo nos obnubila

El pasado viernes no escribí nada debido a una sequía temporal de ideas o temas, le envié un mensaje a mi editora confesándole que estuve un par de horas frente a la pantalla en blanco y no me salía nada que valga la pena publicar. En el breve correo, pidiendo licencia, le señalaba que esperaba que esta aridez sea temporal y llegue pronto una primavera de letras. A un par de personas, que notaron mi ausencia, les dije -medio en serio, medio en broma-, que “tenía mucho humo en la cabeza”. Esto último es quizás la verdadera razón de que cualquier tema que se me ocurría se marchitaba al instante en medio de la asfixiante humareda que nos está intoxicando.