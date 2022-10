El INE no convence y el plazo del paro está activo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) finalmente mostró sus cartas con los plazos clave del próximo operativo censal. Eso sí, no convenció. La reunión tuvo lugar en Santa Cruz y fue transmitida a través del canal estatal. El 15 de agosto, cuando se realizó la primera reunión, fue reservada y no se permitió que los participantes ingresen con celulares.

El Comité Interinstitucional del Censo es la entidad que más observaciones hizo al calendario, aunque no participó de la reunión que ayer tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra. Rechazaron la invitación porque el Gobierno no anuló el Decreto 4760 con el que se postergó el censo hasta 2024; además, el cabildo del 30 de septiembre dio 21 días de plazo para iniciar un paro indefinido si la gran encuesta no se adelantaba a 2023.