El INE restringe acceso al diálogo y Santa Cruz pide apertura total para debatir

Por segundo día consecutivo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no aceptó la participación de representantes de organizaciones sociales , de cívicos y plataformas ciudadanas en la reunión de “socialización” del próximo censo. Sucedió ayer en Cochabamba, la segunda parada, después de Oruro, en la gira nacional que realizan los técnicos del Gobierno.

El lunes en Oruro, hubo quejas de asambleístas que no pudieron participar de esa reunión . En esa “mesa técnica” estuvo el rector de la Universidad Técnica de Oruro, (UTO), Augusto Medinaceli, la directiva de la Asociación de Municipios de Oruro (Amdeor), además del alcalde de la ciudad capital, Adhemar Wilcarani.

La autoridad edil explicó que se analizó la participación de universitarios en el proceso censal , mientras el INE se comprometió a enviar, luego, la documentación sobre la reprogramación de la gran encuesta. En la cita no se conoció el nuevo cronograma del censo , pero se firmó un acta en la que los asistentes respaldaron su realización entre mayo y junio de 2024, tal como señala el decreto 2467 que aprobó el presidente Luis Arce el 13 de julio.

Este proceso de “socialización” que desarrolla el Gobierno no dio señales de ajustar la fecha ante el pedido de la institucionalidad cruceña que demanda que el censo se haga en 2023 y no 2024; esto para agilizar el nuevo pacto fiscal que, con las cifras oficiales de habitantes y niveles de pobreza, permitirá la asignación de recursos a municipios y departamentos.

“Solamente será con ellos y sus equipos técnicos. Después de eso, se hará la socialización con el resto de las organizaciones, pero no nos han dicho cuándo”, explicó.

Tras la reunión que ayer sostuvieron en Cochabamba, los especialistas d el INE viajarán el viernes a Tarija y, según la agenda, el 15 aterrizarán en Santa Cruz . El 16 estarán en El Alto y un día después, en La Paz. Las organizaciones de la sociedad civil de ambas urbes también plantean la necesidad de llevar adelante el censo en 2023 y “compensaciones” económicas para atender las necesidades de la población, pero su participación en esas mesas técnicas no fue confirmada.

El vicerrector de la Uagrm, Reinero Vargas, explicó ayer que la postura de Santa Cruz es buscar un diálogo técnico con el INE . Ofreció las instalaciones de la Universidad para el desarrollo del diálogo. Dijo que, hasta ayer, no habían recibido confirmación por parte del Gobierno para esa cita.

“No tenemos el lugar exacto. Si ellos gustan puede ser en la universidad o en otro lugar . No tenemos inconveniente. Queremos que sea transparente y abierto. A veces, cuando se negocia entre cuatro paredes, salen cosas que no es lo que la comunidad y la sociedad pide, por eso, que las negociaciones deben ser abiertas y todos estemos invitados”, además para que “esté la prensa, con la distancia respectiva”.

Aclaró que se la hizo en siete meses con el aval y las correcciones del INE. Planteó la necesidad de crear un equipo técnico para apoyar el proceso censal y otro, por parte de las autoridades ediles “para que hacer un seguimiento” a cada a etapa que haya definido para concretar el empadronamiento. No obstante, el INE aun no hizo pública la ruta crítica.

La alusión de la autoridad fue al Comité Interinstitucional del Censo que promovió el segundo paro de actividades entre el lunes y martes. Jhonny, que no acató esa medida, recalcó que se deben juntar las propuestas para esquematizar una ruta crítica y exponerlas al INE, pero antes los municipios deben exponer los estados de sus respectivas cartografías y así elaborar una agenda de trabajo para concluir con los trabajos técnicos.

El rector Cuéllar dijo que aún no ha visto una “voluntad política” de parte del Gobierno para poder hacer el censo . Solicitó información al INE desde febrero, cuando no había conflicto, y cuando estaba vigente la fecha del 16 de noviembre para celebrar la encuesta.

“No quisiera pecar de pesimista, pero esas mesas técnicas que se van a dar en los diferentes departamentos será un saludo a la bandera. No son los conceptos básicos o el marco normativo del censo el centro del asunto. Lo que el pueblo quiere conocer es el cronograma que ha diseñado el INE con el Ministerio de Planificación; queremos conocer el sustento técnico para postergar el censo hasta 2024”, afirmó y lamentó que el Gobierno no respondió a la propuesta técnica de la Uagrm.