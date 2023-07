No soy mucho de leer literatura contemporánea y conozco poco de lo que se produce en la actualidad. A lo mucho Rosa Montero, Javier Marías, Laura Restrepo, Mario Vargas Llosa y tal vez alguno más que se me esté olvidando. Pero desde hace un tiempo mi Twitter se fue llenando de elogios dirigidos a la joven escritora española Irene Vallejo, todos referidos a su ensayo histórico titulado

El infinito en un junco: La invención de los libros en el mundo antiguo (Siruela, 2019), obra que ya cosechó premios en varios países; entonces mi curiosidad le ganó a mi preferencia -casi invencible- de ver hacia atrás para elegir lecturas y a mi promesa de no comprar más libros por un buen tiempo, y terminé adquiriendo el libro de Vallejo.