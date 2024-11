El instrumento de poder militar y la militarización

En los hechos, no existe un solo espacio geográfico en el territorio que no esté bajo la jurisdicción de una Gran Unidad de Combate o División, en otras palabras, la presencia militar se da en todo el territorio nacional. Ahora bien, ¿cómo se aplicaría la militarización en una zona donde los militares ya tienen su presencia?, ¿Acaso la militarización implica trasladar tropas militares de una zona a otra? ¿De verdad se entiende lo que conlleva la militarización?, o es que la militarización ¿No es más que asumir funciones de manera excepcional al margen de las propias responsabilidades? Al parecer nuestras autoridades políticas desconocen los alcances y particularmente la implicancia de la militarización en criterios de administración o manejo del conflicto, lo que les lleva a emitir criterios por demás fuera de lugar.

Entonces... ¿Qué es la militarización? Si bien no se tiene un criterio común sobre su definición, los teóricos al respecto, han establecido diversas definiciones de acuerdo a sus necesidades y realidades. Para algunos tiene que ver con el potenciamiento de las Fuerzas Armadas; para otros, es la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas no tradicionales como el desarrollo; otros refieren a la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir las amenazas internas de característica militar, o para realizar misiones que en un mundo idóneo se limitaría a las policías –como combatir al crimen organizado o conservar el orden público– (Craig Deare). Ciertamente, ninguno la ha definido como el traslado de tropas militares de un lugar a otro.

El empleo de los militares en tareas de conservación del orden público o seguridad pública, conlleva una serie de riesgos que los tomadores de decisión deben asumir. Debe entenderse que las Fuerzas Armadas no se encuentran preparadas para desempeñar tareas y funciones que no son de su propia naturaleza como las policiales y parapoliciales; debe entenderse que el personal castrense está preparado para hacer la guerra y, para lo cual, se le dota de armamento pesado por ser el instrumento militar, el recurso estatal de máxima intensidad del uso de la fuerza, es decir, última ratio o argumento final del Estado; y finalmente, debe entenderse que el empleo de las Fuerzas Armadas debe ser de manera excepcional y ante situaciones de carácter extraordinario y con un fin determinado, el restablecimiento de la tranquilidad, el orden público y la paz social; debe contarse además con una norma específica que generalmente consiste en la declaratoria del estado de excepción.

En otras palabras, el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas que no son de su competencia, tiene que ver con la ineptitud de los gobernantes que no han sido capaces de solucionar las demandas de la sociedad, con la incapacidad del órgano legislativo de asumir la corresponsabilidad que le incumbe como representación nacional de la soberanía popular, cuando no hay confianza en las destrezas de otras instituciones más adecuadas o porque las amenazas actuales superan las capacidades de la fuerza pública.