El litio, la oportunidad que no puede desperdiciarse

En relación al precio internacional del litio, “no solo se multiplicó casi nueve veces, sino que no se observa un descenso significativo, como en el de los otros minerales” (CEPAL, 2023). Según Bloomberg el valor de este mineral llegó a superar los US$ 80 mil la tonelada y ha subido 1.200% entre 2020 y 2022. Eso ha generado para Chile, por ejemplo, ingresos de 7.700 millones de $us y para Argentina de $us 695 millones, por exportaciones de carbonato de litio en 2022. Por ese mismo concepto, Bolivia exportó apenas 52 millones de $us el año pasado, debido precisamente a su retraso en la producción, aunque se estima que la exportación relevante empezará en 2025.