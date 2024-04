El litio y los gobernantes estúpidos

Cuando realizaba mis estudios de pre grado en Ciencias Económicas, en una universidad en Brasil, por casualidad encontré en la biblioteca, una tesis sobre sobre nuestra economía que coincide con los finales de estos ciclos. Sostenía que, todas las veces cuando el país estaba a punto de perecer, dado el agotamiento de la materia prima y la inviabilidad económica; milagrosamente aparece un nuevo recurso natural que lo salva y lo libra de la hecatombe. Exactamente lo mismo sucede en la crisis del estaño y el descubrimiento de los campos de gas hoy agotados. Milagrosamente, después del gas, tenemos al litio. Sin embargo, creo que después, ya no existirán más milagros. Si no aprovechamos la oportunidad histórica que el litio nos ofrece en las circunstancias actuales, el país no tendría salvación.