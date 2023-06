El litio y un nuevo tren que pasa

Efectivamente, aunque estudios preliminares nos indican que el país tiene las reservas de litio más grandes a nivel global, esto no significa que el mundo dependa de nosotros y que tengamos una posición que pueda definir la evolución del mercado. Existen varios otros países productores que nos llevan décadas en el desarrollo de su producción y la consolidación de mercados de exportación ante los cuales han ganado la credibilidad de proveedores confiables.

En resumen, por la falta de un consenso interno, normas, políticas y condiciones claras, llevamos cuarenta años de atraso al procurar ingresar a este mercado. Además, desde el 2006 se ha perdido tiempo valioso, cuando la demanda del litio comenzaba a despegar, primero por buscar socios entre afines ideológicos del oficialismo gubernamental, como Irán, y después por querer ir directamente a la industria de las baterías, un negocio dominado por muy pocas industrias a nivel internacional, en el cual es prácticamente imposible participar. No es casualidad que la Argentina, Australia y Chile se han concentrado en el carbonato de litio que venden a estas industrias.

Con este artículo no pretendo desconocer que nuestra historia de fracaso colectivo en la búsqueda del desarrollo y la prosperidad nacional está íntimamente relacionada a nuestra dependencia de la extracción de los recursos naturales que ampliamente contiene el territorio boliviano. Primero la plata, después el estaño, el zinc, el gas natural y ahora el litio. La cultura y mentalidad nacional preponderante se basa en el extractivismo, el estatismo y el populismo que deriva de ello. No es monopolio nuestro, muchos de los países menos desarrollados sufren lo que Jeffrey Sachs denominó la “maldición de los recursos naturales”. Por ello, considero que Bolivia será verdaderamente desarrollada cuando no dependa de algún recurso natural para sustentar su estado y su economía sino de la capacidad de la inventiva, emprendimiento, producción y exportación de su gente, en otros sectores como la producción alimentaria, la industria manufacturera, el aprovechamiento renovable de los recursos biológicos, el turismo y la exportación de servicios como la logística de la interconexión bioceánica, el desarrollo de softwares y la salud, entre otros.