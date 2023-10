El “lote” en el desarrollo ideológico, urbano y metropolitano boliviano

La dificultad mayor está en un Estado que desconoce esta realidad, y trata de ignorarla sistemáticamente. Estamos frente a una necesidad de economía de escala, racionalidad, sentido común e inteligencia y mientras no logremos establecer una relación responsable entre lo urbano y lo rural, no podremos alcanzar desarrollo planificado de las ciudades, ni tendremos la posibilidad de alentar inversión rural con seguridad jurídica.

Resulta que la expectativa por la propiedad rural de la tierra es infinita gracias a un Estado que la entrega priorizando la demanda, no la producción. La reforma agraria definió que la tierra era para quien la trabajara, y la dinámica incorporó categorías como la función económica y social para justificar su conservación demostrando trabajo. El Estado termina siendo un pésimo administrador de este bien colectivo pues manteniendo la autoridad absoluta sobre la tierra, no logra que sus detentadores apliquen las exigencias de sostenibilidad ambiental, y como su preocupación mayor es la distribución política, la entrega inorgánica carente de asistencia y ausente de competitividad, incumple con su responsabilidad de cuidado en la aplicación de las normas fundamentales y hoy nos regala generosamente esta producción incontrolable de chaqueos, incendios y humaredas. Ya pasamos en 2019 la ignominia de 5.5 millones de hectáreas calcinadas, y no aprendemos.