El mandato de Jhonny Fernández está en el ‘punto de mira’

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, completará la mitad de su mandato el próximo 4 de noviembre. Al llegar a esta fecha, estará habilitada la posibilidad constitucional de someterse al revocatorio.



El expresidente del Comité por Santa Cruz Branko Marinkovic ratificó su intención de llevar adelante el proceso. Además, anticipó la intención de ser el próximo alcalde, sea por efecto del revocatorio o durante el próximo proceso de elección subnacional de 2026.



“Santa Cruz no aguanta más el caos en el que se encuentra. Veo una ciudad inmensa, pero extremadamente desordenada y eso va empeorando de gestión en gestión. Hay acusaciones de corrupción permanentes”, cuestionó Marinkovic en entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.



Reconoció que el proceso para plantear el revocatorio será largo y requerirá la participación de diferentes actores, tanto plataformas ciudadanas como miembros de partidos políticos. Sin embargo, afirmó que “este plan va en serio”.



De acuerdo con la Ley 026, la revocatoria de mandato aplica cuando se consigue el respaldo del 20% del padrón electoral del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Para las elecciones nacionales de 2020, en la capital cruceña había 1.058.175 habilitados para votar. Eso quiere decir que algo más de 200.000 firmas se requieren para que activar el proceso.



De acuerdo con la normativa electoral, la autoridad a ser revocada perderá su mandato solo si los votos para este fin son mayores a los que obtuvo en la más reciente elección subnacional. En este caso, Fernández obtuvo el 35,41% de los votos o 318.407 votos. De concretarse la pérdida de mandato tendrá lugar otra elección edil.



“Será un camino duro, espinoso, no va a ser fácil, pero, tenemos tiempo y tenemos que dejar que la democracia decida si los cruceños quieren que Jhonny continúe como alcalde o no, esto no es un tema personal”, sostuvo Branko.



Marinkovic aseguró que se está conformando un equipo de trabajo con personas provenientes de diferentes ámbitos y organizaciones políticas, como Creemos y Santa Cruz Para Todos, que han manifestado su apoyo y disposición para colaborar en su propuesta. “Hay tiempo y esto va tomando forma y va en serio”, dijo.



“Él (Marinkovic) escapó cuando se fue (la expresidenta) Jeanine (Áñez) y no sabe (de las obras); que responda lo que han hecho en el gobierno de Áñez, creo que eso es importante. No por nada hay varios en la cárcel y muchos de los ministros han escapado”, respondió el alcalde Fernández.



Marinkovic fue parte del gabinete de Jeanine Áñez. Volvió al país tras la extinción del caso Terrorismo, pero tras el mandato transitorio de la expresidenta se fue a Brasil. Volvió hace pocos días para continuar con su actividad empresarial en Santa Cruz.



“Amo está tierra. Aquí fue donde nací y crecí”, afirmó el empresario tras ratificar su intención de promover un cambio político.



Fernández señaló que tras dos años de mandato tiene una Alcaldía saneada. Informó que la inversión total fue de Bs 4.600 millones en los dos primeros años de su mandato y que tiene presupuesto de Bs 3.700 millones para 2023.