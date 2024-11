El MAS arremete con zafarrancho y sevicia

Se define el zafarrancho como “la orden de evacuación de la nave dada por el capitán cuando no quedan esperanzas de mantener la embarcación a flote. Se realiza con la totalidad del personal, y cada uno concurre a la estación de balsas salvavidas que tenga previamente asignada.” Por otra parte, la sevicia es “el ensañarse con el sujeto pasivo, destinada a producir la muerte acompañada de sufrimientos, no sólo innecesarios, sino excesivos.”

No necesitaremos ser muy inteligentes para comprender que la combinación de ambas situaciones, no presagian nada promisorio para una ciudadanía que observa azorada lo que está pasando y presiente los pésimos augurios que pueden venir.

No voy a cargar la tinta sobre lo que está ocurriendo en la confrontación de los dos bloques masistas, luego de haber construido un movimiento social tan importante como el MNR y la UDP en sus momentos. He revisado la Historia de Bolivia y en 199 años nunca tuvimos una situación similar en la que, el poder se vuelve oposición a si mismo y con ventilador turbo, decora el escenario con sus heces más exquisitas. Aquí no está el imperio ni la derecha reaccionaria señalados como enemigos del “proceso de cambio”. La pelea es entre quienes se dicen revolucionarios que se disputan asquerosamente el poder, terminando de destruir lo que no pudieron cuando vivían en la opulencia, y apelan al descrédito de la corrupción y a la intimidad de la vida que compartieron, encubrieron y se conocen muy bien.