El MAS contra los obispos

El Movimiento Al Socialismo no ha podido instalar el relato de que en 2019 hubo un golpe en el país. Los argumentos no han sido suficientes, porque millones de bolivianos saben que estaban en las calles protestando contra el fraude que intentó hacer Evo Morales y su partido; los habitantes de este país vieron cuando el exmandatario y su vicepresidente renunciaron, y vieron también cómo dimitieron, uno a uno, los sucesores constitucionales, dejando un peligroso vacío de poder. Pero como el relato es lo único que tienen para no cargar con el fraude y el caos desatado en Bolivia, ahora intentan imponerlo a la mala, con procesos tirados de los pelos y con la demanda de que los miembros de la Conferencia Episcopal sean convocados a declarar en el caso Golpe.