El más oscuro (¿o luminoso?) mundo de todos

A veces pienso que vivimos en el mejor mundo en el que podríamos vivir. Pero otras veces también pienso que habitamos el peor mundo de todos. El mundo contemporáneo es muy complejo, cambia con celeridad (modernidad líquida, Z. Bauman) y todo lo que ocurre en él nos deja perplejos. Bien decía el antiguo Heródoto que el mayor misterio no es ni el pasado ni el futuro, sino el presente, el tiempo actual, que no se deja interpretar ni por los pensadores más experimentados.

Recuerdo que hace muchos años, cuando era todavía un adolescente, mi deseo era ser padre de tres o cuatro hijos. Hoy, ese deseo ha cambiado, y no porque ya no anhele ser papá, sino por el número de vástagos que creo que podría tener (sostener). Una de mis bisabuelas paternas tuvo doce o trece hijos… Hoy ¿qué mujer (o qué joven en edad de procreación) en sus cabales querría tener una docena de críos llorones y hambrientos?

Sospecho que ninguna, y no solo porque pensaría -creo que razonadamente- que el dinero no le alcanzaría para alimentar a tantas bocas, o porque el agua dulce del mundo parece acabarse, sino también porque es posible que doce preocupaciones la terminarían aniquilando debido al estrés que siempre supone ser buen padre o buena madre. Supongo que esos miedos, esas previsiones, no existían -o al menos no tan pronunciados- hasta hace unas cinco o seis décadas.