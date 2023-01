El MAS practica la violencia

El MAS genera un problema internacional de dimensiones existenciales para Bolivia y su Gobierno calla como un cómplice. Es un indicio del juego de buen policía y mal policía entre Arce y Morales. El MAS es Gobierno y oposición a la vez. Cuando Perú pida la extradición de Morales, en un año, se verá si ese juego se convierte en dura evidencia o no.

Mientras el Gobierno de Bolivia calla, en Perú se discute seriamente cerrar la frontera con Bolivia y expulsar a su embajador, el que brilla por su inexistencia. La presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva, lo expresa: “No me visitó ni cuando era presidente del Congreso, ni ahora que soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (...) es un Embajador de perfil bajo, no sé lo que hace”. El trabajo diplomático de Bolivia ante Perú muestra que la falta de democracia en Bolivia va con un creciente desinterés de cooperación honesta, no solamente con Perú.