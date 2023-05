El MAS salva a Del Castillo en vergonzosa sesión; Camacho recibe otro revés judicial

Promovida por ocho senadores de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), la sesión de ayer se prolongó por más de ocho horas. En ese tiempo, Del Castillo respondió a 11 preguntas vinculadas con el “exceso de la fuerza policial” en esa operación contra el gobernador de diciembre pasado, aunque en varios momentos de alejó del eje de las preguntas para señalar, por ejemplo, que el gobierno de Luis Arce fue elegido por 3,5 millones de votos y que no “permitirá otro golpe de Estado”.

La autoridad, al responder cada interrogante, acusó a los opositores de “ladrones, fascistas” y “de promover acciones delincuenciales” , durante la protesta que se dio en Santa Cruz, precisamente, tras la captura de Luis Fernando Camacho, pero también durante el paro de los 36 días, un aspecto que no estuvo incluido en el motivo de la interpelación de la oposición.

“No he inventado nada ni he nombrado a los legisladores” , dijo el ministro en el colofón del evento y tras la interrupción por la violencia que se dio en el Legislativo. “Por qué tanto odio, tanta alusión y descalificaciones”, cuestionó la senadora Cecilia Requena.

Dijo que la Policía no hizo uso de armas de fuego y no hay ni una sola persona herida. “El señor Camacho no sufrió ningún rasguño”, dijo y también descartó que haya existido una “excesiva represión”.