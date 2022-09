El MAS y oposición coinciden en que Montaño y Nina deben renunciar por el ‘caso coima’

Ayer, en Sucre, se presentó Carlos Rafael Chipana, miembro de la comisión calificadora de la ABC en la licitación de esta obra, que está en la lista de implicados. Su abogado Frank Campero informó que “tiene todos sus descargos de que no participó en la coima y se presentó porque teme ser detenido de mala manera. Mi cliente no tenía poder de decisión y teme que se lo sindique para cubrir a los altos mandos”, declaró.

El diputado del MAS Daniel Rojas cuestionó que el caso esté en reserva. “No lo consideramos necesario, porque estamos hablando de dinero de los bolivianos y las bolivianas. No podemos proteger a los corruptos, a los que son investigados. Debe salir a la luz pública con nombre y apellido cuánta plata se han robado. Delinquen los de arriba y caen los de abajo. Consideramos que se tiene que investigar a todos los que tienen voz de mando en la ABC. No queremos pensar que ha salpicado al ministro de Obras Públicas, debe ser investigado, él tendrá sus descargos. Cada quien debe asumir su responsabilidad”, dijo.

El martes, Henry Nina también se estrelló contra de Arce y amenazó con un proceso penal en caso de no demostrar su acusación. El ministro reiteró que las puertas están abiertas para la investigación. Sin embargo, Héctor Arce declaró que el 10 de junio, hace casi tres meses, recibió esta denuncia. “Pedimos al Ministro que a través de la ABC me remita toda la información y hasta la fecha no respondió esta petición de informe escrito. Toda la apertura, dice en sus declaraciones y no hay tal, lo que dice es absolutamente falso”, manifestó.