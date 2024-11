El MAS y su política

Es que el MAS, resulta que no había sido un movimiento o partido socialista… o tal vez sea, pero es más “progre” que socialista… o mejor, las dos cosas. Muchos dicen que además tiene grandes partes de capitalista, o por lo menos sus bases, los cocaleros y los cooperativistas (especialmente del oro), que practican un capitalismo salvaje. En suma, es un gobierno sin rumbo porque no sabe a dónde ir o mejor dicho, quiere ir al despeñadero.

A ver… Ese 70 % no aporta al Estado. Y el sistema parece diseñado para exprimir, sin consideración alguna, al 30 % que si aporta con impuestos y obligaciones de toda índole. Un sistema a todas luces injusto. A esto se suma que los gobiernos anteriores al MAS, hicieron grandes sacrificios para sentar las bases del progreso y desarrollaron infraestructura para acabar con la deuda externa (que era casi inexistente antes del MAS), producir gas y combustibles para satisfacer las necesidades locales y de exportación como nunca antes, pero no pudieron usar esos recursos para beneficio del país porque llegó el MAS, justo cuando estuvieron disponibles.

Claro que sí, de todo tipo: política, social, institucional y fundamentalmente económica; pero esa es su finalidad. Es más, tienen una estrategia a la que llaman “crisis controlada” a través de la cual controlan al pueblo, pero siguen con la crisis; van “acostumbrando” al pueblo, poco a poco, a la carestía, la inflación, los bajos salarios, etc. que a la larga incrementan la dependencia de la población al Estado. Así pueden manejarla a su antojo, porque llegado a este punto, el Estado distribuye la salud, el empleo, los servicios, la alimentación, la educación – que en realidad debía llamarse adoctrinamiento - etc. entonces al pueblo, no le queda más remedio que arrodillarse, porque además prohíben las protestas, suprimen los sindicatos, las reuniones y nadie puede “hacer política” excepto los gobernantes. Así, solo les queda consolidar su sistema y no abandonarlo jamás, o al menos, mientras vivan. Fidel Castro lo consiguió.