El Mediterráneo y el mundo en la época de Felipe II

Acaso por esas aguas no pasaban el maíz y la papa americanos, la plata y el oro del Cerro Rico y de otros lugares, que cambiaron para siempre a Europa. Europa explotó sobre el mundo, en la África negra, América indígena, Asia milenaria y Oceanía “joven”, y ese intercambio de materias primas, plantas y animales, metales preciosos, conocimientos, seres humanos y culturas forjó el mestizaje universal no sólo a escala europea, sino de ida y vuelta.

Europa es mestiza, América, la Humanidad es mestiza, no existe ningún individuo y menos aún una cultura o “nación” que pueda decir que no es mestiza, y que se desarrolló autónomamente, sin mezcla, sin imbricación, sin beneficiarse o sufrir el contacto con otras culturas, afirmar eso es histórica, biológica, cultural y genéticamente un absurdo e ignorancia. Esto está claro en el mundo académico.

A Europa le costó millones de muertos, dos guerras mundiales, para no mencionar las locales por los “nacionalismos” al interior de cada Estado o para formar los Estados, llegar a concluir que lo mejor sería la Unión Europea, es decir la fusión, la síntesis, la imbricación, la transculturalidad, la “interculturalidad” (palabreja repetida en el Estado Plurinacional), se dieron cuenta al fin y al cabo, después de mucha sangre y plata perdida, que si continuaban yendo solos, en proyectos “individuales” de etnia, región, cultura o Estado, no iban a funcionar o incluso sobrevivir, en relación a otros, no lo hicieron porque eran buenos tipos, sino porque no les quedó otra.