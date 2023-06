El mejor negocio del mundo

El mayor cargamento boliviano de cocaína descubierto en el aeropuerto de Madrid (narcovuelo), la detención de altos jefes policiales involucrados en el narcotráfico, los reiterados ajustes de cuentas, la entrega y extradición de connotados “peces gordos”, entre otras cosas, evidencian que este fenómeno delictivo no solo que no ha sido erradicado (objetivo de las políticas antidrogas), sino que ha aumentado y crece exponencialmente.

En 1996 escribí el libro La despenalización del narcotráfico, donde ponía de manifiesto que esta lucha había fracasado, pese a todas las estrategias y esfuerzos realizados. Que la Organización de las Naciones Unidas haya resuelto debatir la liberación de las drogas, significa reconocer esta realidad y buscar otras opciones. En la publicación constatamos que todos los esfuerzos realizados -nacionales e internacionales- destinados a combatir este flagelo (entendido como la fabricación, tráfico, comercialización, distribución y consumo de drogas ilícitas), no han tenido resultados positivos.

Contra todo pronóstico estos esfuerzos se han convertido en un boomerang. La fabricación, tráfico y consumo sigue ascendiendo y corrompiendo no sólo a policías, fiscales, jueces, políticos y gobernantes, sino también a los sistemas políticos y económicos. Las investigaciones llevadas a cabo coinciden en mostrar que la guerra contra las drogas ha causado más crímenes de los que ha logrado evitar.

El narcotráfico -la empresa mejor organizada y globalizada del mundo- tiene tal dimensión, mueve millones de dólares, involucra a tal cantidad de Estados, está infiltrado de tal manera en las altas esferas del poder de las naciones ricas y pobres, abarca un mercado de tal magnitud. Y envenena a tal cantidad de seres humanos, desafía y pone en tela de juicio los valores de la sociedad moderna; en fin, no tiene límites…

Tal es la dimensión de este fenómeno que ni todo el poderío económico, militar y tecnológico de EEUU, que ha sido capaz de llegar hasta la Luna, puede controlar sus fronteras por donde ingresa la droga. En términos de responsabilidad y aunque esta lucha debe ser compartida, el “premio mayor” corresponde a EEUU porque el Gobierno norteamericano siempre estableció qué se debe entender por drogas, dónde y cómo se debe reprimir el crimen organizado, qué medios y métodos utilizar, con qué recursos, qué estrategia, etc.

En el libro constatamos, igualmente, que la guerra contra las drogas es el conflicto más largo del siglo pasado y presente: lleva más tiempo que la Primera y Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam juntos, y no hay señales concretas de lograr el objetivo de eliminar el narcotráfico.

Que las drogas deterioran el sistema nervioso central y producen transformaciones, aumentando o disminuyendo el nivel de funcionamiento o modificando de los estados de conciencia, no hay duda. Sin embargo, existen estudios que evidencian que el tabaco es más dañino que la cocaína y está permitido. ¿Por qué unas drogas son prohibidas y otras son permitidas, y aceptadas socialmente?

Lo que no se quiere entender es que la división entre drogas legales e ilegales no es científica, sino que obedece a decisiones políticas y económicas. La cocaína debe tener el mismo tratamiento que el alcohol y el tabaco, ya que en el fondo todas son drogas consumidas por el hombre desde siempre, y sus consecuencias constituyen un problema de salud pública que no necesita policías, fiscales, jueces ni militares, sino sistemas idóneos de educación, prevención y tratamientos especializados.