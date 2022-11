El miedo a la democracia

Hace una semana planteé que nuestro país era estructuralmente conflictivo, incluso antes de ser creado en 1825. Y por eso me animé a decir que se dirigía a una “no Bolivia” en su bicentenario, entendido como un país polarizado y fraccionado. Uno donde los aniversarios departamentales son más celebrados que los días del Estado o de la fundación.

Por más que hayamos celebrado 40 años de la recuperación de la democracia, ésta parece no satisfacernos. La encuesta de Latinobarómetro de 2020 nos muestra que apenas una de cada cuatro personas está satisfecha con esta forma de organización social.

Suena paradójico porque en esencia la democracia implica que todos somos iguales y libres y que nuestras decisiones son tomadas por representantes elegidos. Pero creo que nuestros representantes en todos sus niveles no han asumido que somos iguales y, por tanto, que queremos ser representados diversos como somos.

Siguiendo el mismo ejemplo, mi punto es que las posiciones extremas de que el país debe ser o plenamente socialista o totalmente liberal, están equivocadas a pesar de su legitimidad porque no reflejan las preferencias esbozadas previamente.

Volviendo al punto principal, que una opción sea elegida le da legalidad y legitimidad de tomar las decisiones que propuso al electorado. Pero también deben ser maduros y tomar en cuenta a quienes no votaron por esa visión. No importa si ganaron con el 55%, 56% o peor con el 35%, hay un 45%, 44% y 65% que no votó y también es parte de la población.