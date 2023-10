El ministro que incita al odio

Un ministro de Estado es un servidor público que está obligado a trabajar para todo el país. Su misión debería estar signada por la eficiencia y no por las excusas que recurren a todo tipo de argumento para tapar la falta de acción sobre problemas reales y actuales que afectan a la ciudadanía. Ese es el caso del titular de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, quien lejos de generar una coordinación público privada para atender la emergencia por la sequía, se ocupa de sembrar odio.​

En una declaración pública, el ministro aseguró que a la Gobernación de Santa Cruz no le interesa perforar pozos “como diciendo el Gobierno nacional lo va a hacer, claro, como son pequeñas comunidades, en su mayoría de gente que ha migrado del interior del país, seguramente no las deben considerar personas, tal vez de manera discrecional y discriminatoria deben decir, bueno, estos collas que sufran, ¿a qué han venido?”, señaló.

Pero hay más falsedades en lo que dice el ministro. Él asegura que el Gobierno está perforando pozos, pese a que no es su competencia. Pero lo que no dice es que el agua es un recurso natural y, como tal, su provisión es atribución del Gobierno nacional, no por nada los presidentes del Movimiento Al Socialismo acudieron a foros internacionales para proclamar que el acceso al agua debe ser un derecho humano.