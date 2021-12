El MNR corre riesgo de extinguirse y SPT aún no presentó sus estatutos

Escucha esta nota aquí

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido que fue protagonista de la Revolución de 1952, está en riesgo de quedar “fuera de la ley” porque hay tensiones internas que han impedido que se adecúen los estatutos a los parámetros de la nueva Ley de Organización de Partidos Políticos. El plazo vence el 31 de diciembre.



El MNR es uno de los 11 partidos nacionales que cuenta con un registro en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero hay cerca de 100 agrupaciones ciudadanas de alcance departamental y municipal que deben cumplir el trámite. Entre ellos está Santa Cruz Para Todos (SPT), la agrupación con la que Percy Fernández y Angélica Sosa administraron la ciudad, durante los últimos 16 años y que hasta el momento no ha celebrado su congreso orgánico.



El secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó a EL DEBER que esta agrupación ciudadana aún no reportó la realización de su congreso para adecuar sus documentos. Recordó que “existe un plazo de siete días para pedir esa verificación” al Órgano Electoral. No llegarán a cumplir el plazo.



Monasterio explicó que en Santa Cruz diez organizaciones políticas iniciaron los trámites, ocho de ellas de alcance municipal y dos departamentales (Asip de Roberto Fernández y Sol de Óscar Vargas). Vencido el plazo, las organizaciones políticas estarán al margen de la ley, pero con la posibilidad de adecuarse, en función “de las decisiones e instrucciones que asumirá el TSE” durante los primeros días del venidero 2022.



Por su lado, el jefe nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, cuestionó el plazo y el sentido de la adecuación de los estatutos. “Hemos estado avanzando y trabajando al punto de tener ya un borrador de estatuto, pero hay mucha gente que se aprovecha de este tipo de coyunturas para acabar con el partido, para hacerlo dinamitar”.



Siles anunció que hoy se realizará una reunión del “comando” para tratar el contenido del documento, pero admitió la existencia de pugnas internas que frenan acuerdos. “Me preocupa que este proceso de adecuación, que a la final es sólo un trámite, acabe con la sigla, con 80 años de historia”, señaló el dirigente del MNR.



Consultado sobre si estas tensiones internas puedan provocar que el partido pierda vigencia, Siles señaló que se trata de “un riesgo inminente”, a pesar de que existe un borrador de estatuto.



El vocal del TSE Francisco Vargas explicó que cerca del 90% de las fuerzas políticas del país iniciaron los trámites para registrar sus estatutos. Informó que la recepción de estos documentos será hasta las 16:00 del 31 de diciembre y que ese plazo no puede ser modificado, porque está en la ley.



En ese marco, ayer se celebró el congreso de Acción Democrática Nacionalista (ADN), mientras que ocho agrupaciones ciudadanas en todo el país concluyeron con el registro ante los tribunales departamentales electorales.



El diputado Alejandro Reyes, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que cumplieron con los trámites para transitar a ser un partido político.