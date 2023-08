El monstruo de tres cabezas que devora Bolivia: corrupción, crisis económica y narcotráfico

Ejemplos más locales se hallan en las denuncias, por ejemplo, de las ambulancias fantasmas en Potosí, donde incluso la Procuraduría del Estado identificó el contrato firmado por el gobernador por Bs 20,5 millones para la adquisición de 41 ambulancias a una empresa de reciente creación que se presentó al proceso de adjudicación con un NIT que no le correspondía y el acta de recepción firmado como si los vehículos estén en Potosí, cuando los mismos ni estaban en el continente y posteriormente atracaron en puertos chilenos y –según informes de prensa nacional- fueron comercializados por mafias internacionales dedicadas al mercado gris de vehículos.

¿Algún detenido?, ninguno, incluso se permitió una millonaria cuota colectiva entre los imputados y otros funcionarios de la Gobernación para cubrir la no ejecución de la póliza de garantía. ¿Mano de seda de la justicia en Bolivia para tratar las denuncias de corrupción si los involucrados son del MAS?

Y esa corrupción también va devorando de a poco a cada familia, cuyo interés por sobrevivir es obstaculizado por las “coimas” y “mordidas” del Estado a cada paso, desde lo personal hasta lo público: para obtener un terreno, para construir una casa, para comprar un vehículo, para nacionalizarlo, para acceder a la educación superior, para obtener un cargo, para mantenerlo, para conseguir un contrato, para salir de la cárcel, para no ser juzgado o sentenciado, etc.

Segunda cabeza del monstruo, la crisis económica: que de la falta de circulación de dólares ha pasado a la falta de dinero en el bolsillo del ciudadano, no por nada el 77% de la población considera que el Gobierno no ayuda a la economía de los bolivianos, el 79% considera que económicamente el país va por mal camino y el 61% considera que su propia economía es débil -según la encuesta de Cies-Mori-. “No hay plata y no hay trabajo”, se escucha a menudo en la gente, sea del campo o la ciudad, que debe hacer peripecias para llegar a fin de mes.