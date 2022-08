El narcotráfico y los radares

A un problema endémico, desgarrador y desestructurador de las sociedades en todos sus estratos sin excepción, solo son valederas medidas disruptivas; una de ellas era la instalación de una moderna y densa red de radares adquiridos a un considerable precio, pese a otras ofertas de industria también de prestigio y, sin embargo del esfuerzo económico de la inversión siguen sin funcionamiento pleno. Otra medida disruptiva con estos radares era el control minucioso del espacio aéreo boliviano pues ya no surgirían zonas negras de difícil capitación como sucedía antes por la orografía del país; aquí la colaboración la Agencia Boliviana Espacial con el satélite es determinante para un impecable seguimiento a todo avión que utilice el espacio aéreo.

Otra medida disruptiva, como último extremo, para evitar esta sospechosa dilación, es la convocatoria a los técnicos de la compañía fabricante para su definitiva instalación; de esta forma sabremos la verdad pues es un tercero no interesado; siendo este gasto rentable antes que los radares se oxiden.

Entonces ¿Estos destructores de la vida poseen conciencia moral?, primero se debe conocer el concepto de conciencia moral que en su sentido lato significa la capacidad del espíritu humano para conocer los valores, preceptos (ordenamiento jurídico vigente) y las leyes morales. Así como los narcotraficantes no poseen conciencia moral tampoco nuestras autoridades que no preservan a la juventud boliviana y a toda la población con una control realmente excepcional, además la Fuerza Aérea dispone del dispositivo de la interceptación de aeronaves e inclusive derribarlas si no obedecen a sus instrucciones.