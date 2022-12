El negocio de los ítems en la Alcaldía cruceña

El manejo de los ítems de personal de la Alcaldía se ha convertido en un oscuro y repudiable negocio. Es parte de un mecanismo de corrupción que permanece ya durante dos gestiones, la de Angélica Sosa y la de Jhonny Fernández. Una conducta que no merece esta pujante ciudad y que debe ser castigada con todo el rigor de la ley.

Sin embargo, pasaron algunos meses y estalló el primer escándalo en su gestión. Nada más y nada menos que la secretaria municipal de Desarrollo Humano fue encarcelada por la venta de ítems. Ella y su hijo están procesados. Pero el asunto no termina ahí.

Hace algunas semanas se produjeron dos nuevas denuncias. La primera, otra vez por venta de ítems con más de 70 personas que se declaran víctimas. El caso fue hecho público y se sabe que está en conocimiento del Ministerio Público, pero no se tuvieron noticias del avance de las investigaciones.

La última denuncia, con ribetes de escándalo, involucra a la que fuera directora del Jardín Botánico, Andrea Forfori, una ex reina de belleza y arquitecta que estaba en el círculo más próximo al alcalde Jhonny Fernández. Lo que se conoce es que cobraba sueldos completos a cambio de cupos en el municipio. El pago se hacía mediante QR (a una cuenta particular). Además, hay chats y grabaciones que la involucran. En el mismo caso está el exjefe de recursos humanos y otra funcionaria de la misma repartición. Los dos últimos detenidos, no así la señora Forfori.