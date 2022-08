El (NO) Censo del (NO) Estado

¿Por qué las autoridades del departamento y de la ciudad de La Paz no encabezan la demanda ciudadana para contar en 2023 con un censo científico, bien organizado y con las preguntas adecuadas? Los habitantes de la sede de Gobierno, los paceños y sus autoridades locales y territoriales deberían ser los más interesados en un conteo que se aproxime lo más posible a una radiografía de su realidad.

¿Por qué cada vez es más difícil caminar por el centro urbano por las mareas humanas que suben y bajan, amén del aumento constante de vendedores ambulantes? No se sabe, ni se sabrán las respuestas. ¡Porque no hay estadísticas fiables!

Sin embargo, los paceños con ingresos legales seguirán subvencionando por encima de sus posibilidades a forasteros que no aparecerán en el (no) conteo organizado por el (no) Estado: servicios municipales, parques, gasolina, hospitales, escuelas.