El no reconocimiento de Maduro: ¿Cuál es el efecto útil?

El nítido triunfo de Edmundo González Urrutia, con el 67% de los votos, no sirvió de nada. Ante tanta infamia, la ira se apoderó de las calles de Venezuela. Una brutal represión, fue la respuesta, que ocasionó más de un centenar de muertos y miles de detenidos; y como es de esperar y no se puede reprochar, la protesta fue contenida. Es un instinto natural preservar la libertad y la vida.

Lo último fue el reconocimiento que dio Estados Unidos y la Unión Europea a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, que implica el no reconocimiento del próximo gobierno de Maduro que se inicia el 10 de enero del 2025. Lo hecho no es novedad ya ocurrió el 2019 cuando varios países, desconocieron a Maduro y reconocieron a Juan Guaidó.

En ese marco la pregunta que cabe es: ¿cuál es el efecto útil del no reconocimiento de Maduro? En general cabe preguntar: ¿cuál es el entendimiento que tiene el Derecho Internacional Público sobre el no reconocimiento de gobiernos de facto?, y ¿el no reconocimiento, no es una práctica contraria al principio de no intervención en asuntos internos?