El objetivo no es el desarrollo económico, es la libertad

Tomen el caso de la educación. En cualquier publicación de las Naciones Unidas, y en muchas Constituciones, la educación es considerada un “derecho humano” y un elemento crucial del desarrollo económico. Pero dado que la educación es un bien económico (no es gratis), considerarla un derecho justificaría que tomemos plata de algún sector de la sociedad, a través de impuestos, para financiarla. Otra vez, aunque la intención es loable, perseguirla implica coaccionar a unos en beneficio de otros. Lo mismo con salud, vivienda, alimentación, etc.

Hacer del desarrollo económico el objetivo final de la sociedad implica, por tanto, aceptar o tolerar la coerción individual como un precio a pagar por acercarnos a él. En eso consiste el famoso argumento desarrollista del “bien común.” De acuerdo a este argumento existen bienes que son valorados por todos y que, por tanto, justifican la restricción de libertades para conseguirlos. La falacia, sin embargo, es que el bien común no existe, es un unicornio. Partamos entendiendo que un bien económico es siempre un par: el bien y su precio. Si usted está dispuesto a pagar $us 10.000 por un auto cero kilómetros, pero alguien le obliga a pagar $us 15.000 por el mismo, el bien en cuestión ya no será un bien, sino que se transformará en un mal, en una pesadilla.