El optimismo anda suelto

En ese marco, hablar de optimismo no parece muy convincente, sobre todo si se considera, por ejemplo, que los problemas económicos son estructurales, que el fenómeno de la corrupción no solo se multiplica groseramente por todas partes, sino que quedaría encubierto indefinidamente de no mediar la guerra interna en el Movimiento al Socialismo y que, en asuntos de la fe, las ovejas descarriadas se convierten a veces en la imagen de todo el rebaño. A pesar de todo, Bolivia es un país “condenado” a la esperanza, porque hablar de otra posibilidad solo conduce el abismo.

No es un tiempo fácil, sí, pero al menos nos queda el consuelo de saber por dónde no queremos caminar o en quienes ya no podemos confiar. Eso sin duda abre perspectivas diferentes, que posiblemente no se pueden descifrar de inmediato, pero que están ahí a manera de las piezas dispersas de un rompecabezas que nuevas manos tendrían que comenzar a armar.