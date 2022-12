El oscuro horizonte del problema de la tierra

Un policía ha sido víctima de un ataque armado en el parque Noel Kempff Mercado. Él y su patrulla fueron emboscados. Lamentablemente no es un caso aislado y sugiere la presencia de grupos organizados con fines delictivos que deben motivar acciones de fondo de parte del Gobierno.

La problemática de la tierra y la tibieza con que actúan las fuerzas del Estado están generando un escenario de mucho peligro, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el país. El avasallamiento de propiedades agropecuarias y de áreas protegidas está descontrolado. Cada vez hay mayor agresividad y es evidente el uso de armas de grueso calibre, como se demostró en varios ataques a predios de Guarayos y hasta en la misma capital, donde el Estado demoró semanas en actuar y, cuando lo hizo, no detuvo a los cabecillas de estos hechos.

Los ataques tienen larga data y la impunidad es la resultante. Ha pasado con los agresores de periodistas, policías y trabajadores agrícolas en Las Londras, donde se identificó a los presuntos responsables, se detuvo a algunos, pero terminaron siendo liberados. Después, siguieron los avasallamientos violentos. Hay quienes denuncian que los predios se ubican en base a información oficial del Estado, en complicidad con funcionarios corruptos. Las mafias organizadas tienen la capacidad de perforar al Estado, mediante grupos corporativos que actúan bajo el paraguas de la protección política, como ya se ha visto.

Todo esto, ya se lo ha dicho, pero es como si el Gobierno tuviera oídos sordos o mirara a un costado, mientras la población se siente indefensa.

El último cabildo de Guarayos pidió la presencia del Estado para poner orden, advirtiendo que si sigue la impunidad tendrán que autodefenderse. Conocedores de la problemática de la tierra advierten sobre lo peligroso de este escenario, porque se puede desencadenar una guerra civil, que será culpa del presidente y de sus ministros por no haber actuado a tiempo para evitarla. Los mismos expertos comparan esta situación con lo que ocurrió en Colombia, donde hubo bandos armados patrocinados por el narcotráfico, que fueron combatidos por grupos de autodefensa, con una estela de luto y dolor de impredecibles consecuencias.

En varios territorios de Bolivia hay enclaves donde no hay presencia del Estado y donde circulan grupos armados que imponen sus propias normas, amedrentan y hasta desplazan a los lugareños. Si no, pregúntenles a los indígenas que son expulsados de sus territorios. Muchos avasallamientos en áreas protegidas y en tierras privadas tienen patrocinio de grupos irregulares vinculados con el tráfico de drogas y de madera.

Frente a la problemática de la tierra, el Gobierno actúa de manera contradictoria. Por un lado y ante la presión ciudadana, hay operativos cada cierto tiempo y el ministro de Gobierno declara que no van a permitir avasallamientos. En cambio, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el INRA dicen que nada pueden hacer al respecto y que las órdenes de desalojo deben emanar de la justicia (o sea, después de años de litigios), generando indefensión. Entretanto, la corrupción se campea y los toma tierras siguen operando en la impunidad.

La situación es muy grave. Si el Gobierno permanece con posiciones contradictorias y mirando a un costado para no tomar al toro por las astas, Bolivia terminará enfrentada, con luto y con un Estado débil frente a estas mafias organizadas que parecen tomar mayor fuerza a medida que pasa el tiempo. El presidente tiene en sus manos una responsabilidad fundamental que debe tomar en serio si no quiere pasar a la historia por las consecuencias de su inacción.