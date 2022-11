El paro obliga a mover las fechas de los conciertos internacionales

El reclamo por el censo 2023 no solo hizo parar la ciudad, sino también los conciertos y eventos culturales. Es por ello que los organizadores se han visto obligados a reprogramar los shows ya sea para diciembre y, en otros casos, para 2023.



No llegan este 2022



El colombiano Fonseca, que debía presentarse el 12 de noviembre se trasladó para el 4 de febrero del 2023 en la Fexpocruz.



Los fanáticos de Kumbia Kings, son otros que se quedaron sin ver a su grupo. La productora VIESGroup informó que, debido a los conflictos sociales e incertidumbre que se vive en Santa Cruz, el concierto que estaba agendado para el viernes 11 de noviembre, será reprogramado.



Un concierto esperado es el de Luis Fonsi con su tour Noche Perfecta. El boricua debió actuar el sábado, pero a raíz del paro se reprograma para el próximo año. Sucede lo mismo con Don Omar, Su recital del 4 de diciembre, se posterga para 2023, todo con el fin de precautelar la seguridad del artista y el público.



Por otro lado, el show de Los 4 de Córdoba, quedó suspendido en la ciudad. Los argentinos solo actuarán en La Paz y Cochabamba.



El público amante del rock clásico podrá disfrutar este 9 de diciembre de dos horas y media de energía y grandes sorpresas con los denominados ‘Icons Of Classic Rock’, este, por el momento, sigue en pie. Por su parte, Morat, la banda colombiana, se presentará en la ciudad este 6 de diciembre, si es el que el paro se levanta.



Eventos culturales



El XV Festival Danzarte, que debió realizarse este mes se efectuará del 7 al 11 de diciembre en el Coliseo Municipal Santa Rosita. A esto se le suma la postergación de la IX Semana de la Poesía, la cual ya no se llevará a cabo el 2022, y se hará el 3 y 4 de marzo de 2023.



Por último, otro evento cultural que se reprograma por el paro en la ciudad es el Collector Con, que pasó de noviembre a realizarse el 10 de diciembre en Fexpocruz.