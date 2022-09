El paso a paso de la jubilación y los diferentes escenarios del monto de renta que podría cobrar

No espere hasta último momento. Asesórese con un especialista para conocer e ir proyectando el monto de la renta que percibirá una vez que se jubile son las recomendaciones de David Villarroe l, CEO de Planifica Consultores, experto en seguridad social, y de Gustavo Rodríguez, investigador de la Organización para la Seguridad Social Flora Tristán.

Villarroel considera que a la hora de proyectar la renta a percibir cada persona es un caso particular y si bien se pueden dar tendencias los mejor es siempre obtener un asesoramiento personalizado.

1 ¿A qué edad me puedo jubilar?

b) Las personas que no cumplen con tener ese mínimo de pensión, de acuerdo con su promedio salarial, podrán jubilarse con sólo cumplir 58 años siempre y cuando tengan un mínimo de 120 aportes, o si no tienen 120 aportes, que con el capital que tienen se puedan financiar una pensión que no sea menor al 60% de un salario mínimo nacional vigente.