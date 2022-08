El ‘pecado’ de ser libre

Cómo más puede entenderse que las reivindicaciones auténticas de Santa Cruz sean cuestionadas y tachadas, en vez de ser atendidas como corresponde. Sobran los ejemplos recientes. El ministro de Obras Públicas llega a la capital cruceña con grupos armados de petardos para descalificar las demandas y desbloquear sembrando violencia. Esta autoridad no actúa de la misma manera cuando se trata de medidas de presión que se ejercen en otros departamentos. Otros militantes masistas no ahorran epítetos para tachar a los cruceños.

Al Movimiento Al Socialismo le molesta que en Santa Cruz no haya complejo para pensar y decidir con libertad. En esta parte del país nadie se siente culpable de postular el liberalismo económico y decir que el Estado debería achicarse para dejar ser a la empresa privada. ¿Por qué? Pues porque el Estado no ha sido capaz de generar empleos de calidad, salvo a cambio del clientelismo; ni las empresas estatales fueron rentables como lo son muchas de las que se desarrollan en esta parte del país.

Ya antes el ex vicepresidente García Linera calificó como “empate catastrófico” a estas dos concepciones de país. “Catastrófico” porque el MAS no concibe el poder si no es aplastando al que piensa diferente. Y se ensaña con Santa Cruz porque no puede vencer ni someter a este departamento que nació rebelde y que reivindica su libertad con valentía y entereza.