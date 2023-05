El peligro de los vuelos de BoA

Tres incidentes en la última semana y al menos siete en el año en curso son los que han tenido las naves de Boliviana de Aviación (BoA), la línea aérea bandera de los bolivianos que puso en peligro a los pasajeros. La situación es de alta gravedad porque estamos hablando de la vida de personas que confían en una empresa estatal para transportarse de un punto a otro. El tema no sería tan preocupante si no hubiera una negación de parte de quien está llamado a dar garantías de funcionamiento, es decir el ministro de Obras Públicas y los ejecutivos de dicha compañía.

Los sucesos no han sido menores. En un caso, el avión no pudo despegar por fallas técnicas; en el otro, tuvo un aterrizaje tan fuerte que rompió una pieza fundamental del ala, además de generar pánico en los pasajeros, entre otros muchos que están registrados periodísticamente. No obstante, para el ministro, los problemas no están en la empresa y sus funcionarios, sino en factores externos: ingesta de aves en vuelo, viento de cola y hasta problemas en el pavimento de las pistas aéreas.