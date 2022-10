El peligro del mercurio en Bolivia

El mercurio tiene una alta peligrosidad para las personas y el ambiente, y esa preocupación ha llevado a la comunidad internacional a tomar acciones contundentes en las grandes actividades productivas que utilizan este metal; pero no así con la pequeña minería aurífera.

Se trata de un metal persistente que se acumula y que es capaz de ser transportado a largas distancias. No se limpia solo, por lo que la contaminación que provoca es un problema que debe ser resuelto con completas estrategias de recojo.

El funcionario dice que desde ese momento corren para Bolivia ciertos plazos para elaborar un plan de acción nacional y que, sin embargo, esos plazos han avanzado, pero no así el plan de acción nacional, que ni siquiera ha sido promulgado ni mucho menos implementado.

Según el Relator Orellana, Bolivia es actualmente uno de los mayores importadores de mercurio no solo en América Latina sino en el mundo. Mucho de ese mineral que ingresa al país no se utiliza en las operaciones de las cooperativas auríferas, sino que existe un excedente que es reexportado de manera ilegal a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Así, Bolivia no es solamente un país de riesgo en sí mismo por el uso del mercurio, sino que expande ese riesgo a esos otros cuatro países de la cuenca amazónica.